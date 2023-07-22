Доннарумма - об ограблении: Я очень боялся, но еще больше боялся за жену

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ограбление своего дома.

"Я был обездвижен, а Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценного. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается, и сейчас я отправляюсь во французскую полицию, чтобы попытаться вспомнить все, что с нами произошло.

Сегодня утром нам с женой пришлось покинуть квартиру, чтобы у нас провели проверки, полезные для следствия, и мы временно остановились в отеле.

Читай также: Вратаря ПСЖ ограбили и попытались похитить

Я очень боялся, но еще сильнее боялся того, что с Алессией что-то может случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где все эти вещи находятся.

И с ними была Алессия, тоже очень напуганная. Я пережил по-настоящему волнующие моменты и испытал глубокий страх, особенно страх за нее. Страх, что они могут причинить ей боль", – сказал итальянец в интервью Calciomercato.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!