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Доннарумма - об ограблении: Я очень боялся, но еще больше боялся за жену

Итальянец знатно испугался.
Сегодня, 16:21
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ограбление своего дома.

"Я был обездвижен, а Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценного. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается, и сейчас я отправляюсь во французскую полицию, чтобы попытаться вспомнить все, что с нами произошло.

Сегодня утром нам с женой пришлось покинуть квартиру, чтобы у нас провели проверки, полезные для следствия, и мы временно остановились в отеле.

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Я очень боялся, но еще сильнее боялся того, что с Алессией что-то может случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где все эти вещи находятся.

И с ними была Алессия, тоже очень напуганная. Я пережил по-настоящему волнующие моменты и испытал глубокий страх, особенно страх за нее. Страх, что они могут причинить ей боль", – сказал итальянец в интервью Calciomercato.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ограбление

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