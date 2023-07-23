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Бавария близка к подписанию одного из героев чемпионата мира-2022

Мюнхенцы нашли нового стража ворот.
Вчера, 20:52
Яссин Буну / Getty Images
Яссин Буну / Getty Images

Голкипер Севильи Яссин Буну может летом перейти в Баварию. Об этом сообщает издание Bayern&Germany.

Мюнхенцы вступили в переговоры с представителями марокканца. Игрок не поехал со своим клубом в предсезонный тур в Германию, так как близок к уходу.

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Напомним, на 32-летнего футболиста также претендуют ПСЖ и клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне на счету Буну всего четыре сухих матча в 25 играх Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария севилья Яссин Буну

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