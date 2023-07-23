Вратарь Баварии отправится в аренду в Штутгарт

Александер Нюбель так и не смог покинуть "ротен" на постоянной основе.

Определилось будущее вратаря Баварии Александера Нюбеля.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, мюнхенцы пришли к согласию со Штутгартом относительно годичной аренды 26-летнего немца.

По информации источника, у "швабов" не будет права выкупа контракта футболиста по окончанию аренды, которая обойдется клубу в один миллион евро.

По ходу прошлого сезона Александер Нюбель неоднократно заявлял о том, что он не намерен оставаться в Баварии, пока там есть Мануэль Нойер.

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На протяжении последних двух лет Нюбель защищал цвета французского Монако на правах аренды. Он принял участие в 97 матчах, в которых пропустил 126 голов, отстояв на "ноль" 26 раз.

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