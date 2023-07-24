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Английские гранды намерены приобрести главного таланта Кристал Пэлас

Майкл Олисе получит повышение этим летом.
Сегодня, 11:29
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Вингер Кристал Пэлас Майкл Олисе уже этим летом может пойти на повышение, пишет 90Min.

Сразу три английские клуба рассматривают возможность приобретения 21-летнего вингера, который сумел проявить себя в прошлом сезоне.

Манчестер Сити рассматривает Олисе, как потенциальную замену Рияду Марезу, который уехал в Саудовскую Аравию. Другой вариант на эту позицию - Брэдли Баркола.

Также Майкл заинтересовал и лондонский Арсенал, который хотел бы летом приобрести универсального атакующего игрока. Олисе входит в шорт-лист "канониров" вместе с Ферраном Торресом.

Однако главный кандидат на подписание игрока "орлов" является Челси. Клуб уже некоторое время ведет переговоры с окружением игрока, а также его младший брат уже играет за "синих".

Сильно повышает вероятность перехода Олисе в любой из этих клубов тот факт, что в контракте игрока прописаны 35 млн фунтов отступных. Что не является препятствием ни для кого из потенциальных покупателей.

Ранее, напомним, сообщалось, что Руслан Малиновский может покинуть Марсель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас

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