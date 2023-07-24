Мальдини получил предложение о работе от ПСЖ и сборной Италии

Вскоре легендарный защитник может вернуться в футбол после недавнего увольнения из Милана.

Ныне находящийся без работы Паоло Мальдини получил предложения о трудоустройстве от ПСЖ и сборной Италии, сообщает SempreMilan со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.

На данный момент пятикратный победитель Лиги чемпионов находится в отпуске, еще не приняв окончательного решения о своем будущем.

Также остается неизвестным то, какие роли ему предложили парижане и "скуадра адзурра".

Сообщается, что предложение сборной Италии могло бы быть более привлекательным для 55-летнего итальянца и его семьи.

Напомним, что в начале июня Паоло Мальдини был уволен с поста технического директора Милана после конфликта с новым владельцем клуба Джерри Кардинале. Вместе с Мальдини команду покинул и спортивный директор Фредерик Массара.

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