Монако пытается подписать хавбека Ювентуса

Монако сделал первое предложение по Денису Закарии, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, швейцарский хавбек провел прошлый сезон в аренде в Челси, а вернувшись в Италию, оказался вновь не нужен.

Главный тренер монегасков Ади Хюттер работал с Денисом в гладбахской Боруссии и хорошо знает полузащитника, потому настаивает на его переходе.

Инсайдер не сообщает, о какой сумме идет речь, но Трансфермаркт оценивает швейцарца в 18 млн евро. Единственное препятствие, что Закария также интересует Вест Хэм, который может вмешаться в переговоры.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед начал переговоры с "молотобойцами" по поводу трансфера Скотта Мактоминея.

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