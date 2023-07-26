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Севилья отказалась продавать Баварии своего ключевого игрока

На Буну нашелся новый претендент.
Сегодня, 17:50
Яссин Буну / Getty Images
Яссин Буну / Getty Images

Голкипер Севильи Яссин Буну попал в сферу интересов Баварии. Об этом сообщает журналист Лука Бендони.

Мюнхенцы предложили за Буну 8 миллионов евро и 4 млн евро в качестве бонусов, но испанцы ответили отказом.

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Футболистом сборной Марокко также интересуется ПСЖ. Парижский гранд готов предложить за игрока 12 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Буну всего четыре сухих матча в 25 играх Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария севилья Яссин Буну

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