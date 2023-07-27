Хавбек Ливерпуля не полетит с командой на предсезонное турне в Сингапур
Фабиньо ждет трансфера в Аль-Иттихад.
Полузащитник Ливерпуля Фабиньо близок к уходу из клуба.
Как сообщает приближенный к команде инсайдер Пол Джойс, бразилец не отправится с "красными" в турне по Сингапуру.
Хавбек ожидает пока мерсисайдцы договорятся о его трансфере в Аль-Иттихад. Сумма перехода составит около 40 млн евро.
Отметим, что Ливерпуль уже нашел замену футболисту. Руководство английского клуба ведет переговоры о приобретении бельгийского таланта.
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