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Хавбек Ливерпуля не полетит с командой на предсезонное турне в Сингапур

Фабиньо ждет трансфера в Аль-Иттихад.
Сегодня, 14:17
Фабиньо / Getty/UEFA
Фабиньо / Getty/UEFA

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо близок к уходу из клуба.

Как сообщает приближенный к команде инсайдер Пол Джойс, бразилец не отправится с "красными" в турне по Сингапуру.

Хавбек ожидает пока мерсисайдцы договорятся о его трансфере в Аль-Иттихад. Сумма перехода составит около 40 млн евро.

Отметим, что Ливерпуль уже нашел замену футболисту. Руководство английского клуба ведет переговоры о приобретении бельгийского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фабиньо

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