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У защитника гладбахской Боруссии обнаружили лимфому

Штефан Лайнер выбыл на несколько месяцев.
Сегодня, 14:20
Штефан Лайнер / Getty Images
Штефан Лайнер / Getty Images

У Штефана Лайнера, защищающего цвета гладбахской Боруссии, во время медосмотра обнаружили лимфому.

Теперь футболисту предстоит несколько месяцев лечения. Отмечается, что болезнь на ранней стадии, и прогнозы врачей пололжительные.

Есть большие шансы, что по окончании лечения Лайнер сможет вернуться в профессиональный футбол. 

"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить ему наилучшее лечение. Желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью", – сказал член совета директоровБоруссии Роланд Виркус.

Ранее, напомним, ПСЖ включился в гонку за подписании датского форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Менхенгладбах

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