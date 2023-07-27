Хитцльшпергер: Прежний Хендерсон умер

Экс-игрок сборной Германии раскритиковал хавбека за переход в Саудовскую Аравию.

Томас Хитцльшпергер раскритиковал экс-игрока Ливерпуля Джордана Хендерсона за переход в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее Аль-Иттифак объявил о подписании контракта с английским хавбеком.

Бывший игрок сборной Германии заявил, что Хендерсон предал идеи ЛГБТ-сообщества, которое он ранее поддерживал.

"Итак, Джордан Хендерсон наконец перебрался в Саудовскую Аравию. С его стороны все честно, он может играть где хочет.

В то же время любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!

Я в течение некоторого времени и правда верил, что его поддержка ЛГБТ-сообщества будет неподдельной. Глупо с моей стороны…" – написал Томас в твиттере.

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