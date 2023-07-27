Мартинес: Я разочаровался в Ромелу

Капитан "нерадзурри" рассказал, что бельгиец просто игнорировал его.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес признался, что разочаровался в своем бывшем партнере Ромелу Лукаку.

Напомним, бельгиец вел переговоры с Интером и Ювентусом одновременно, чем разозлил "нерадзурри" и их фанатов.

Лаутаро признался, что пытался связать с Лукаку в те дни, но он попросту не брал трубку, игнорируя его и остальных футболистов Интера.

"Я разочаровался в Ромелу. Это правда. Я пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он не отвечал. То же касается и других одноклубников, он не брал трубку. Я был разочарован. Но пусть, это его выбор", - рассказал Мартинес.

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