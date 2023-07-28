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Аль-Иттихад находится в шаге от подписания хавбека Ливерпуля

Фабиньо близок к уходу из стана "красных".
Сегодня, 13:50
Фабиньо / Getty Images
Фабиньо / Getty Images

Опорный полузащитник Ливерпуля Фабиньо близок к переходу в Аль-Иттихад. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже почти согласовали трансфер. Сумма перехода составит около 40 млн евро.

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Ливерпуль уже подготовил все документы для оформления сделки. Футболить уже попрощался с командой.

В минувшем сезоне на счету бразильца два ассиста в 36 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фабиньо Аль-Иттихад

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