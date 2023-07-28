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Поддержка от Дедпула: голливудский актер связался с вратарем МЮ, который пробил легкое игроку Рексема

Молодой голкипер манкунианцев попал под шквал критики, который обрушился на него после несчастного случая.
Вчера, 23:03
Пол Маллин и Натан Бишоп / Getty Images
Пол Маллин и Натан Бишоп / Getty Images

Недавно прошел товарищеский матч между Рексемом и Манчестер Юнайтед (3:1), за который выступали игроки молодежного состава (если не учитывать Джонни Эванса).

В одном из моментов вратарь манкунианцев Натан Бишоп вышел на перехват мяча, но влетел в форварда "красных драконов" Пола Маллина.

В результате столкновения Бишоп пробил своему оппоненту легкое, отправив того восстанавливаться от травмы, из-за чего нападающий пропустит начало сезона в Лиге 2.

После матча главный тренер Рексема Фил Паркинсон, не сдерживая эмоций, раскритиковал 23-летнего вратаря.

"Это настоящий удар для нас, от этого не спрячешься. Это был грубый фол со стороны вратаря, который должен был быть удален. Маллин — наш талисман. Я в ярости от этого".

"Это было грубое, безрассудное столкновение в предсезонной игре. Я не видел вратаря, и, вероятно, ему лучше держаться от нас подальше, потому что мы не очень довольны им".

Сам Бишоп связался с Маллином после игры и принес ему извинения за свои действия, а Манчестер Юнайтед оказался недовольным словами тренера.

В то же самое время владелец Рексема Райан Рейнольдс вышел на связь с голкипером. Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл, он отправил игроку сообщение, в котором выразил признательность за то, как он справляется с ситуацией, находясь под давлением.

Он отметил реакцию Бишопа на это давление, особенно со стороны фанатов Рексема, которые завалили его гневными сообщениями. К тому же, актер пожелал Натану успехов в дальнейшем.

Напомним, что Манчестер Юнайтед получил первое официальное предложение по трансферу Харри Магуайра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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