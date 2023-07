Поддержка от Дедпула: голливудский актер связался с вратарем МЮ, который пробил легкое игроку Рексема

Недавно прошел товарищеский матч между Рексемом и Манчестер Юнайтед (3:1), за который выступали игроки молодежного состава (если не учитывать Джонни Эванса).

В одном из моментов вратарь манкунианцев Натан Бишоп вышел на перехват мяча, но влетел в форварда "красных драконов" Пола Маллина.

В результате столкновения Бишоп пробил своему оппоненту легкое, отправив того восстанавливаться от травмы, из-за чего нападающий пропустит начало сезона в Лиге 2.

После матча главный тренер Рексема Фил Паркинсон, не сдерживая эмоций, раскритиковал 23-летнего вратаря.

"Это настоящий удар для нас, от этого не спрячешься. Это был грубый фол со стороны вратаря, который должен был быть удален. Маллин — наш талисман. Я в ярости от этого".

"Это было грубое, безрассудное столкновение в предсезонной игре. Я не видел вратаря, и, вероятно, ему лучше держаться от нас подальше, потому что мы не очень довольны им".

These comments from Paul Parkinson are just as reckless as Nathan Bishop’s tackle was on Paul Mullin 🤯 pic.twitter.com/9r3qbYRxEc

Сам Бишоп связался с Маллином после игры и принес ему извинения за свои действия, а Манчестер Юнайтед оказался недовольным словами тренера.

В то же самое время владелец Рексема Райан Рейнольдс вышел на связь с голкипером. Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл, он отправил игроку сообщение, в котором выразил признательность за то, как он справляется с ситуацией, находясь под давлением.

Он отметил реакцию Бишопа на это давление, особенно со стороны фанатов Рексема, которые завалили его гневными сообщениями. К тому же, актер пожелал Натану успехов в дальнейшем.

Ryan Reynolds has messaged Nathan Bishop to express appreciation for the way he has dealt with the Paul Mullin incident. Wished him luck for the future. Bishop has also spoken with Mullin on messages after the game. #MUFC