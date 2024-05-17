Коутиньо близок к возвращению в бывший клуб
Бразилец может оказаться в месте, где начинал свою карьеру.
Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо может вернуться в Васко да Гама этим летом. Об этом сообщает Globo.
Президент клуба Педриньо подтвердил, что идут переговоры. Коутиньо, воспитанник Васко да Гама, сейчас играет в аренде за катарский Аль-Духайль до 30 июня.
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Отметим, Астон Вилла готова продать игрока, контракт которого действует до лета 2026 года.
В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца три гола и два ассиста в 16 матчах катарского чемпионата.
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