Коутиньо близок к возвращению в бывший клуб

Бразилец может оказаться в месте, где начинал свою карьеру.

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо может вернуться в Васко да Гама этим летом. Об этом сообщает Globo.

Президент клуба Педриньо подтвердил, что идут переговоры. Коутиньо, воспитанник Васко да Гама, сейчас играет в аренде за катарский Аль-Духайль до 30 июня.

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Отметим, Астон Вилла готова продать игрока, контракт которого действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца три гола и два ассиста в 16 матчах катарского чемпионата.

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