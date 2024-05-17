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Коутиньо близок к возвращению в бывший клуб

Бразилец может оказаться в месте, где начинал свою карьеру.
Сегодня, 10:48
Фелиппе Коутиньо / Getty Images
Фелиппе Коутиньо / Getty Images

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо может вернуться в Васко да Гама этим летом. Об этом сообщает Globo.

Президент клуба Педриньо подтвердил, что идут переговоры. Коутиньо, воспитанник Васко да Гама, сейчас играет в аренде за катарский Аль-Духайль до 30 июня.

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Отметим, Астон Вилла готова продать игрока, контракт которого действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца три гола и два ассиста в 16 матчах катарского чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фелиппе Коунтиньо васко да гама

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