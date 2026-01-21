iSport.ua
Борнмут заменит Семеньо вундеркиндом из Бразилии

"Вишни" оперативно нашли замену.
Сегодня, 14:51       Автор: Антон Федорцив
Райан / Getty Images
Райан / Getty Images

Нападающий бразильского Васко да Гама Райан близок к переходу в английский Борнмут. Стороны достигли устного соглашения по трансферу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Переход вингера обойдется "вишням" в 35 млн евро. В среду Борнмут и Васко да Гама обменяются документами по трансферу Райана. В конце недели бразилец пройдет медосмотр.

В сезоне-2025 Райан провел 54 поединка во всех турнирах, в которых оформил 20 голов. В этом году нападающий сыграл 1 матч в Лиге Кариока (2 мяча). Контракт воспитанника с коллективом из Рио-де-Жанейро действует до конца 2028 года.

Тем временем бирмингемская Астон Вилла нацелилась на покупку хавбека итальянского Милана.

