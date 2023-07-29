"Будет нелегко": Тренер ЧФР Клуж оценил перспективы Коноплянки

Главный тренер ЧФР Клуж Андреа Мандорлини высказался по поводу украинского вингера Евгения Коноплянки, который подписал контракт с румынским клубом.

Итальянский специалист считает свою команду хорошим местом для того, чтобы украинец мог реанимировать свою карьеру, но для этого ему придется постараться.

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"До сегодняшнего дня я видел Коноплянку на тренировке только один раз. Он пока работает не в общей группе.

Думаю, история его выступлений говорит сама за себя. Что будет сейчас, я не знаю, но он футболист, у которого были как хорошие периоды в карьере, так и не очень.

У него есть желание остаться в игре. Думаю, ЧФР Клуж - это верный выбор для того, чтобы реанимировать карьеру, но это будет нелегко. У нас есть много хороших игроков в нападении, и он должен стать тем, кем был раньше", - приводит слова Мандорлини Prosport.ro.

Ранее владелец ЧФР Клуж Нелу Варга также прокомментировал подписание Евгения Коноплянки.

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