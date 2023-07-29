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Жена Икарди прибыла с мужем в Турцию, несмотря на слухи о тяжелой болезни

Уже бывший нападающий ПСЖ на постоянной основе перешел в Галатасарай.
Сегодня, 18:12
Ванда Нара и Мауро Икарди / instagram.com/mauroicardi
Ванда Нара и Мауро Икарди / instagram.com/mauroicardi

Жена и агент нападающего Мауро Икарди Ванда Нара прилетела с мужем в Турцию на фоне сообщений о том, что ей диагностировали лейкемию.

Несмотря на слухи о тяжелой болезни женщины и их возможном возвращении в Италию, семейная пара вместе с детьми все же прибыла в Стамбул, где аргентинский форвард будет выступать за Галатасарай.

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Ранее стало известно, что турецкий клуб, за который Икарди в минувшем сезоне выступал на правах аренды, выкупил игрока у ПСЖ за десять миллионов евро, заключив с ним контракт на три года.

Нара у себя в Instagram поделилась фото из самолета на пути в Турцию.

Также жена Икарди показала, как их встречали уже собственно в Стамбуле, где болельщики, кроме горячего приема, также развернули баннеры с адресованными ей словами: "Поскорее поправляйся".

Ранее Ванда Нара рассказал о своем состоянии после информации о том, что ей диагностировали лейкемию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара

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