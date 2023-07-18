"Уже дома, жду новых анализов": Жена Икарди впервые отреагировала на слухи о страшной болезни

Жена и агент нападающего Мауро Икарди Ванда Нара впервые прокомментировала слухи о том, что ей диагностировали лейкемию.

Женщина сделала пост на своей странице в Instagram, пролив свет на сложившуюся ситуацию.

"Вот и я после нескольких дней, которые мне были нужны для себя. Я хочу немного рассказать вам о том, что произошло.

В среду я сама решила сделать плановое обследование, как я обычно поступаю каждый раз, когда путешествую, или раз в год. Некоторые показатели оказались не в норме. Я приняла решение лечь в больницу, чтобы еще обследоваться, и все прошло хорошо. В четверг тоже по собственному желанию я вышла из этой клиники, чтобы пройти дополнительные обследования в специализированном месте. Я сделала это, чтобы получить больше информации.

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Как и все мамы, я старалась скрывать от детей свои страхи и тревоги. Тем более, что еще не было точного диагноза. К сожалению, в пятницу все получили от журналиста подтверждение диагноза, которого у меня самой не было. Медицина не точна, и на то время не прошло и 24 часов с момента моего первого обследования.

Мои дети всегда все узнавали от меня, я всегда обо всем говорила, и это не должно было стать исключением. Но я бы предпочла сделать это, имея больше результатов анализов.

Я благодарю свою семью, каждого друга и каждого из вас за то, что вы проявили ко мне любовь. Я уже дома, жду новых анализов и следую указаниям профессионалов, которые меня сопровождают. Я сохраню это в тайне, особенно для защиты моих детей", - написала Нара.

Ранее Ванда Нара поделилась подробностями отношений с Мауро Икарди.

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