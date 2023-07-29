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Сосьедад нашел усиление под ЛЧ в АПЛ

Испанцы попробуют подписать игроков МЮ и Тоттенхэма.
Сегодня, 18:53
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Реал Сосьедад, которій в будущем сезоне примет участие в Лиге чемпионов, нашел усиление в английской Премьер-лиге, пишет Marca.

"Бело-голубые" ведут переговоры по аренде Донни ван де Бека из Манчестер Юнайтед. Испанцы не прочь подписать соглашение с правом выкупа.

Нидерландца убеждает перейти лично спортивный директор Сосьедада Роберто Олабе. В прошлом сезоне Донни провел всего семь матчей в АПЛ.

Также испанский клуб ведет переговоры с Тоттенхэмом по поводу Серхио Регилона. Однако эти переговоры пока находятся на ранней стадии. В прошлом сезоне Серхио выступал за мадридский Атлетико по арендному соглашению.

Ранее также сообщалось, что игрок Барселоны отклонил приглашение ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад

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