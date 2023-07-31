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Саудовский клуб может перехватить хавбека у МЮ

Аль-Ахли нацелился на Софьяна Амрабата.
Сегодня, 09:29
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Саудовский Аль-Ахли готов сделать предложение по Софьяну Амрабату, пишет L’Équipe.

Напомним, что этим летом клуб с Ближнего Востока уже соврешил ряд громких трансферов, подписав Роберто Фирмино, Рияда Мареза и Аллана Сен-Максимена.

Марокканский хавбек также интересен Манчестер Юнайтед, которые уже дажи согласовали с ним личный контракт. Сам Софьян также предпочел бы перебраться в АПЛ.

Тем более, что Фиорентина хочет лишь около 30 млн евро за игрока, а подобную сумму манкунианцы вполне могут себе позволить. Особенно, если продать Фреда и Донни ван де Бека.

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский полузащитник заинтересовал испанский клуб.

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