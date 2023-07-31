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Тен Хаг: Я не имею ничего против Магуайра

Нидерландец впервые прокомментировал смену капитана.
Сегодня, 16:51
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг впервые прокомментировал лишения Харри Магуайра капитанской повязки.

Напомним, что новым постоянным капитаном манкунианцев стал Бруну Фернандеш.

Нидерландский специалист заявил, что ничего не имеет против Магуайра, однако футбол топ-уровня ориентирован на результат, а это решение поможет достичь.

"Между тренером и человеком есть отличия. Футбол топ-уровня заточен на результат. Из-за это принимать такие решения необходимо, но нужно делать это по-честному, все должно быть прозрачно. Клуб назначил меня, чтобы я принимал такие решения и сообщал о них честно и прямо. Это я и стараюсь сделать всегда.

Я не имею ничего против Харри, но это было на пользу команде. После этого нужно просто принять решение. Но я не скажу, что Харри – не часть этого состава. Он должен бороться за свое место. Это очень хороший центральный защитник. Просто ему нужно проявить себя. Все зависит от него, и я думаю, что он способен на это", – приводит слова тен Хага The Athletic.

Ранее, напомним, стало известно, что МЮ подписал рекордный контракт с техническим спонсором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

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