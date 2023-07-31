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Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды

Трент Александер-Арнольд получил роль вице-капитана мерсисайдцев.
Вчера, 21:32
Вирджил ван Дейк / ФК Ливерпуль
Вирджил ван Дейк / ФК Ливерпуль

С уходом Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера нарушилась иерархия в Ливерпуле - команда осталась без капитанов.

В связи с этим главный тренер "красных" Юрген Клопп назначил нового капитана и его заместителя.

Согласно с официальным сайтом Ливерпуля, капитанскую повязку получил Вирджил ван Дейк. Вице-капитаном был назначен Трент Александер-Арнольд.

"Это действительно торжественный день для меня, моей жены, моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь", - сказал ван Дейк.

"Конечно, я капитан сборной Нидерландов, это уже было огромной честью и моментом гордости. Но также быть капитаном Ливерпуля — это то, что я не могу описать в данный момент".

Напомним, что недавно аналогичные роли получили новых владельцев и в миланском Интере.

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