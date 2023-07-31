Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды

С уходом Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера нарушилась иерархия в Ливерпуле - команда осталась без капитанов.

В связи с этим главный тренер "красных" Юрген Клопп назначил нового капитана и его заместителя.

Согласно с официальным сайтом Ливерпуля, капитанскую повязку получил Вирджил ван Дейк. Вице-капитаном был назначен Трент Александер-Арнольд.

Our captain and vice-captain 🥶 pic.twitter.com/I7zRtMci0X — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023

A new chapter begins with the armband 👊 pic.twitter.com/mvfED7B1eE — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023

"Это действительно торжественный день для меня, моей жены, моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь", - сказал ван Дейк.

"Конечно, я капитан сборной Нидерландов, это уже было огромной честью и моментом гордости. Но также быть капитаном Ливерпуля — это то, что я не могу описать в данный момент".

Напомним, что недавно аналогичные роли получили новых владельцев и в миланском Интере.

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