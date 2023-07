Ливерпуль подтвердил трансфер Фабиньо в Аль-Иттихад

Ливерпуль на своем официальном сайте сообщил о том, что Фабиньо покидает команду.

Полузащитник спустя пять лет пребывания в клубе переходит в саудовский Аль-Иттихад.

.@_fabinhotavares has today completed a permanent transfer to Al-Ittihad after five years with the Reds.



We would like to thank Fabinho for all of his contributions to the club’s successes during the last five years 👏