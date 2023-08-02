Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии

Хавбек Ливерпуля Алексис Мак Аллистер травмировался в матче против Баварии (3:4). Об этом сообщает издание Pazzi di Fanta.

В перерыве аргентинец был заменен, а когда уходил - хромал. Предположительно, футболист травмировал колено.

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Напомним, Мак Аллистер подписал соглашение с Ливерпулем до 2028 года. Сумма трансфера составила 35 млн фунтов.

Футболист стал первым чемпионом мира в составе Ливерпуля со времен Пепе Рейны, который выступал за клуб до 2013 года.

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