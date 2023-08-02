iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии

Мак Аллистер выбыл на неопределенный срок.
Сегодня, 18:52
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Алексис Мак Аллистер травмировался в матче против Баварии (3:4). Об этом сообщает издание Pazzi di Fanta.

В перерыве аргентинец был заменен, а когда уходил - хромал. Предположительно, футболист травмировал колено.

Читай также: Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды

Напомним, Мак Аллистер подписал соглашение с Ливерпулем до 2028 года. Сумма трансфера составила 35 млн фунтов.

Футболист стал первым чемпионом мира в составе Ливерпуля со времен Пепе Рейны, который выступал за клуб до 2013 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Алексис Мак Аллистер

Статьи по теме

Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде
Ливерпуль подтвердил трансфер Фабиньо в Аль-Иттихад Ливерпуль подтвердил трансфер Фабиньо в Аль-Иттихад
Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды
Ливерпуль без проблем расправился с Лестером Ливерпуль без проблем расправился с Лестером
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол21:29
Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Европа21:20
Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым
Футбол20:59
Жирона близка к завершению сделки по Довбику
Европа20:50
Лидер Боруссии Дортмунд прошел тест на реакцию для пилотов Формулы-1
Футбол20:39
Португальский гранд готовится сделать предложение по Трубину
Европа20:24
ПСЖ снизил цену на Верратти
Европа20:18
Интер сделал запрос по вратарю бразильского клуба
Европа20:06
Экс-защитник Барселоны подписал контракт с Фиорентиной
Европа19:55
Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма
Украина19:54
VBET Кубок Украины: Ингулец обыграл Металлург, Металлист уступил Эпицентру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK