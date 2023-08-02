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Лидер Боруссии Дортмунд прошел тест на реакцию для пилотов Формулы-1

Ройс отпраздновал в стиле Мойзе Кина.
Сегодня, 20:50
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Атакующий полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс в хорошем настроении готовится к новому сезону.

Немецкий футболист решил принять участие в испытании, которое проходят пилоты Формулы-1. Ройс захотел проверить свою реакцию.

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Игрок без проблем выполнил испытание, а после отпраздновал свой триумф в стиле Мойзе Кина и Джесси Лингарда.

Напомним, действующий контракт Марко с Боруссией истекает летом 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Марко Ройс

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