Лидер Боруссии Дортмунд прошел тест на реакцию для пилотов Формулы-1

Атакующий полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс в хорошем настроении готовится к новому сезону.

Немецкий футболист решил принять участие в испытании, которое проходят пилоты Формулы-1. Ройс захотел проверить свою реакцию.

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Игрок без проблем выполнил испытание, а после отпраздновал свой триумф в стиле Мойзе Кина и Джесси Лингарда.

Напомним, действующий контракт Марко с Боруссией истекает летом 2024 года.

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