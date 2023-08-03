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Барселона согласовала контракт с защитником Манчестер Сити

Канселу стал на шаг ближе к столице Каталонии.
Сегодня, 12:22
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Фулбек Манчестер Сити Жоау Канселу уже согласовал с Барселоной условия личного контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер каталонцев Хави уже контактировал с игроком лично и обсуждал возможную совместную работу. Стороны надеятся на переход.

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Благодаря возможной продаже Усмана Дембеле, у "сине-гранатовых" появятся средства на оформление трансфера. Клуб будет надеяться, что "горожане" не попросят за Канселу слишком большую сумму.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

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