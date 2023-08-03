iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший хавбек Динамо стал игроком клуба второго итальянского дивизиона

Мигел Велозу сменил команду в Италии.
Сегодня, 14:58
Мигел Велозу / pisasportingclub.com
Мигел Велозу / pisasportingclub.com

Португальский полузащитник Мигел Велозу, выступавший в свое время в киевском Динамо, продолжит карьеру во втором итальянском дивизионе.

О подписании контракта с 37-летним футболистом официально объявила Пиза. Срок действия договора не уточняется.

Читай также: Нападающий Динамо отправился в аренду в колумбийский клуб

Хавбек пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента, после того как у него истек контракт с Вероной.

Напомним, что Велозу выступал за Динамо с 2012 по 2016 год, сыграв за киевлян 127 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с "бело-синими" португалец дважды становился чемпионом и выиграл два Кубка Украины.

После Велозу выступал за Дженоа, а последние четыре года провел в Вероне. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах Серии А, не отличившись результативными действиями. "Джаллоблу" же спаслись от вылета из Серии А только благодаря победе 3:1 над Специей в поединке плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе.

Пиза в прошлом сезоне финишировала на 11-й позиции в Серии B.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Мигел Велозу СЕРИЯ В

Статьи по теме

Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
"День-два и ситуация будет решена": В Днепре-1 прокомментировали переход Довбика в Жирону "День-два и ситуация будет решена": В Днепре-1 прокомментировали переход Довбика в Жирону
Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Формула 117:35
Известный модный дом может стать титульным спонсором команды Формулы-1
Футбол17:26
Шахтер исключил Трубина из стартового состава
Европа17:20
Ювентус назвал условия для обмена Влаховича на Лукаку
Другие страны17:12
Разрыв связок и разделение костей: Опубликован жуткий ренген ноги игрока, которого "сломал" Марсело
Европа17:11
Челси договорился о переходе вратаря Брайтона
Европа16:50
Президент Барселоны предложил сотрудничество клубам из Саудовской Аравии
Европа16:23
Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта
Европа16:19
Холанд поучаствовал в милом челлендже со звездой корейской поп-группы
Европа15:53
Рэшфорд намерен побить рекорд Руни по голам за Манчестер Юнайтед
Бокс15:32
"Единственный вариант": Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK