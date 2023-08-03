Бывший хавбек Динамо стал игроком клуба второго итальянского дивизиона

Португальский полузащитник Мигел Велозу, выступавший в свое время в киевском Динамо, продолжит карьеру во втором итальянском дивизионе.

О подписании контракта с 37-летним футболистом официально объявила Пиза. Срок действия договора не уточняется.

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Хавбек пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента, после того как у него истек контракт с Вероной.

Напомним, что Велозу выступал за Динамо с 2012 по 2016 год, сыграв за киевлян 127 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с "бело-синими" португалец дважды становился чемпионом и выиграл два Кубка Украины.

После Велозу выступал за Дженоа, а последние четыре года провел в Вероне. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах Серии А, не отличившись результативными действиями. "Джаллоблу" же спаслись от вылета из Серии А только благодаря победе 3:1 над Специей в поединке плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе.

Пиза в прошлом сезоне финишировала на 11-й позиции в Серии B.

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