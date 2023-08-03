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Безус снова отличился в матче за Омонию

Украинский хавбек уже пять раз забил в ворота Габалы за два поединка.
Сегодня, 20:31
Роман Безус / Омония
Роман Безус / Омония

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Кипрская Омония встречается с азербайджанской Габалой.

Киприоты вырвали в первом поединке победу со счетом 3:2 благодаря хет-трику Романа Безуса, однако, на этом украинец не остановился.

Уже во второй встрече хавбек открыл счет, снова отличившись против азербайджанского коллектива, а затем с пенальти оформил дубль.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 2:0 в пользу Омонии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Безус Омония

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