Безус снова отличился в матче за Омонию

Украинский хавбек уже пять раз забил в ворота Габалы за два поединка.

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Кипрская Омония встречается с азербайджанской Габалой.

Киприоты вырвали в первом поединке победу со счетом 3:2 благодаря хет-трику Романа Безуса, однако, на этом украинец не остановился.

Уже во второй встрече хавбек открыл счет, снова отличившись против азербайджанского коллектива, а затем с пенальти оформил дубль.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 2:0 в пользу Омонии.