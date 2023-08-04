Ювентус официально представил нового капитана

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри определился, кто будет капитаном команды в будущем сезоне.

Напомним, что ранее "бьянконери" на поле выводил Леонардо Бонуччи, но сейчас клуб хочет избавиться от игрока.

Капитанскую повязку вместо итальянца получил другой центральный защитник Данило. 32-летний бразилец защищает цвета Ювентуса с 2019 года.

Вице-капитанами были назначены Адриен Рабьо и Алекс Сандро.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм нацелился на защитника Вольфсбурга.

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