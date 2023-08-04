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Тоттенхэм отдаст 50 миллионов за молодого защитника Вольфсбурга

Лондонский коллектив продолжает закупку под своего нового главного тренера.
Сегодня, 16:47
Микки ван де Вен / Getty Images
Микки ван де Вен / Getty Images

Тоттенхэм близок к оформлению трансфера центрбека Вольфсбурга и молодежной сборной Нидерландов Микки ван де Вена.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" готовы отдать за 22-летнего защитника 50 миллионов евро + бонусы.

По информации источника, переговоры между клубами сильно продвинулись за последние 48 часов.

В ближайшие дни лондонский клуб организует медицинский осмотр для ван де Вена и форварда Росарио Сентраль Алехо Велиса.

В прошедшем сезоне Микки ван де Вен принял участие в 36 матчах за Вольфсбург, в которых отметился одним голом, двумя ассистами и семью желтыми карточками.

Каждую встречу, в которой он принимал участие, игрок провел от свистка до свистка.

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