Тренер сборной Англии выступил в защиту своего хавбека

Гарет Саутгейт заявил, что несмотря ни на что продолжить вызывать в сборную Джордана Хендерсона.

Напомним, экс-капитан Ливерпуля подвергся общественной критике за переход в Аль-Иттифак, в частности, от ЛГБТ-сообщества.

Саутгейт считает, что, вызывая игрока, нужно смотреть не на то, где он играет, а как он играет. Тем более, что современный мир стал намного сложнее, однако Джордан никогда не отказывался от своих слов.

"Я не думаю, что он изменит свои взгляды. Мы сейчас живем в сложном мире, и что нам теперь говорить: не переходите в Ньюкасл? Или, может, никто не должен работать в лондонских компаниях, которыми владеют саудиты? Никто не должен покупать у них нефть?

Думаю, все очень сложно. Я понимаю аргументы на тему того, что Джордан поддерживал ЛГБТ-сообщество, и могу понять, почему они жестко об этом высказываются.

Но разве Джордан говорил, что больше не будет их поддерживать? Нет. Но, разумеется, люди будут говорить, что его слова расходятся с делом", - заявил менеджер в интервью TALKSport.

Ранее, напомним, Ювентус представил нового капитана.

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