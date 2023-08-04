Главный тренер Вест Хэма рассорился с руководством

Мойес и остальные не могут сойтись в вопросе трансферов.

Дэвид Мойес, тренирующий сейчас лондонский Вест Хэм,рассорился с техническим директором клуба Тимом Штейдентом, пишет The Guardian.

Штейдента назначили всего месяц, а клуб до сих пор не провел ни одного трансфера, хотя и заработал солидные деньги на продаже Деклана Райса.

Дело в том, что Мойес хочет пригласить в клуб игроков с опытом игры в АПЛ, а Штейндент - найти в Европе более дешевые варианты.

Английские СМИ пишут, что в данный момент руководство хотело подписать около семи игроков, однако заплатить за каждого не более 20 млн фунтов.

Однако ни по Харри Магуайру, ни по Скотту Мактоминею, Джеймсу Уорд-Праузу и многим другим футболистам клуб до сих пор не продвинулся.

Ранее, напомним, Бавария сделала финальное предложение по Харри Кейну.

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