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ПСВ - обладатель Суперкубка Нидерландов

Клуб из Эйндховена празднует победу третий год подряд.
Вчера, 23:17
Ноа Ланг / Getty Images
Ноа Ланг / Getty Images

В пятницу, 4 августа, на стадионе Фейеноорд в Роттердаме прошел матч за Суперкубок Нидерландов между Фейеноордом и ПСВ.

Напомним, что хозяева стали чемпионами страны, а ПСВ в финале Кубка Нидерландов одолел Аякс.

Гости доминировали на протяжение всего матча, но судьбу трофея решил единственный гол Ноа Ланга на 79 минуте.

Интересно, что ПСВ берет суперкубок третий год подряд и имеет бесспорное лидерство в стране по их количеству. Клуб из Эйндховена выиграл 14 Суперкубков, в то время как у идущего вторым Аякса лишь девять.

Ранее, напомним, в чемпионате Украины Динамо одолело Оболонь в интереснейшем противостоянии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фейеноорд ПСВ

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