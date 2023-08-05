Первый из многих?: Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче Манчестер Юнайтед

Болельщикам "красных дьяволов" стоит приготовиться к тому, что в будущем такое может повториться.

Приобретая Андре Онана у Интера, главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг был готов к тому, что его новый голкипер будет часто и далеко выходить из ворот.

Учитывая дальность выходов вратаря, было лишь вопросом времени, когда соперники начнут бить по его воротам с дальних дистанций.

И вот в товарищеском матче против Ланса Онана впервые пустил "за шиворот". Постарался в этом форвард французского клуба Флориан Сотока, который заметил, что камерунец вышел далеко из ворот, и нанес точный удар.

Это произошло в первом тайме поединка. А перед стартовым свистком манкунианцы представили своего третьего летнего новичка в лице Расмуса Хойлунда - форвард перешел из Аталанты за невероятную сумму.

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