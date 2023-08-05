В Реале прокомментировали информацию об уходе Переса с поста президента

В Реале высказались о возможном уходе с поста президента Флорентино Переса.

"Столкнувшись с появившимся в некоторых соцсетях слухами о том, что Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, Реал хочет заявить следующее.

Эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью.

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Кроме того, на следующей Генеральной ассамблее Реала в повестке дня не будет пункта, в котором будет обсуждаться название базы Реала", – говорится в заявлении клуба.

Ранее в СМИ поступила информация об уходе Переса из клуба. В честь президента могут назвать тренировочную базу "сливочных".

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