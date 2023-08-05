"Я ответственен за все": Онана отреагировал на свою чудовищную ошибку в товарищеском матче

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана высказался о своей чудовищной ошибке в матче против Ланса.

По словам камерунца, он готов воспринимать любую критику и давление на себя.

"Я несу ответственность за все, особенно когда мы пропускаем голы. Я главный человек в обороне, поэтому я принимаю на себя всю критику, все давление", - заявил футболист.

Отметим, что Манчестер Юнайтед все же победил в этом матче благодаря голам Рэшфорда, Каземиро и Антони.

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