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В Барселоне недовольны суммой, которую получат с трансфера Дембеле

Каталонцы хотят более 25 млн евро.
Сегодня, 22:50
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

В Барселоне негодуют из-за суммы трансфера Усмана Дембеле в ПСЖ. Об этом сообщает издание As.

В контракте француза прописаны 50 млн евро, однако каталонцы не получат все деньги целиком. "Сине-гранатовым" достанется лишь 25 млн, а остальная сумма будет разделена между игроком и его агентом.

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Сам Дембеле мог бы помог Барселоне заработать на своем переходе, как в начале и планировал, чтобы расстаться с командой в хороших отношениях. Вскоре вингер передумал.

Напомним, за пять лет в стане ПСЖ Усман получит около 100 млн евро. Футболист уже находится в Париже на медосмотре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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