Довбик успешно прошел медосмотр для перехода в Жирону

Украинец стал на шаг ближе к переезду в Испанию.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик продолжит карьеру в Жироне. Об этом сообщает издание Diari de Girona.

Футболист сборной Украины уже успешно прошел медосмотр для новой команды. 26-летний форвард станет самым дорогим игроком в истории испанского коллектива.

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Действующий контракт форварда с Днепр-1 истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

По итогу прошлого сезона Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 гола.

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