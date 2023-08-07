Малиновский дал согласие на переход в Торино

Украинский хавбек приближается к своей второй смене клубной прописки за год.

Полузащитник Марселя Руслан Малиновский вскоре может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации FootMercato, 30-летний украинец дал свое согласие на переход в Торино, так как он хочет снова играть в Италии.

Итальянский клуб собирается предложить провансальцам аренду футболиста с опцией выкупа его контракта за 10 миллионов евро.

Сообщается, что "быки" уверены в заключении сделки в ближайшие 72 часа, так как французский коллектив не рассчитывает на Малиновского, который пропустил все товарищеские матчи своей команды в это межсезонье.

Напомним, что Руслан Малиновский не попал в заявку Марселя на матчи квалификации Лиги чемпионов, что говорит о желании клуба избавиться от футболиста.

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