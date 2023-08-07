Агент Салаха выступил с заявлением касаемо будущего игрока в Ливерпуле

Игрок не собирается уходить из клуба.

Представитель вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха высказался касаемо возможного ухода игрока из клуба.

"Если бы мы рассматривали возможность ухода из Ливерпуля в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан Ливерпулю, – написал Рами Аббас в твиттере.

Читай также: МЮ может попробовать побороться с Ливерпулем за талантливого хавбека

Напомним, активный интерес к игроку проявляет Аль-Иттихад, который предложил игроку 180 млн евро за два года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!