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Агент Салаха выступил с заявлением касаемо будущего игрока в Ливерпуле

Игрок не собирается уходить из клуба.
Сегодня, 16:20
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Представитель вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха высказался касаемо возможного ухода игрока из клуба.

"Если бы мы рассматривали возможность ухода из Ливерпуля в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан Ливерпулю, – написал Рами Аббас в твиттере.

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Напомним, активный интерес к игроку проявляет Аль-Иттихад, который предложил игроку 180 млн евро за два года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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