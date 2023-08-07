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Футбол

Хавбек Сити близок к продлению контракта, несмотря на интерес Барселоны

Силва недоволен действиями каталонцев.
Сегодня, 18:31
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Бернарду Силва готов подписать новый контракт с Манчестер Сити, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что игроком интересуется Барселона, однако клуб до сих пор не сделал официального предложения. Хотя ранее писали, что каталонцы пробовали арендовать игрока.

При этом Бернарду и его окружение недовольны действиями каталонцев, а потом игрок начинает склоняться к продлению контракта с "горожанами".

Стоит понимать, что текущее финансовое положение Барселоны, скорее всего, не позволит клубу удовлетворить запросы Сити. Потому, вероятней всего, Силва останется в Манчестере.

Ранее, напомним, сообщалось, что Тоттенхэм отклонил еще одно предложение Баварии по Харри Кейну.

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