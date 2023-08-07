Бавария в голевой перестрелке оказалась сильнее Монако

В понедельник, 7 августа, состоялась товарищеская игра между Баварией и Монако. Победителем встречи стали мюнхенцы.

Сначала французский коллектив вышел вперед. Такуми Минамино отличился на 29-й минуте с передачи Виссама Бен Йеддера.

Читай также: У Баварии осталось меньше недели, чтобы подписать Кейна

Далее игроки Баварии до конца первого тайма сумели не только сравнять, но и выйти вперед, обеспечив себе комфортное преимущество.

Во второй половине встречи команды обменялись голами, но на общую картину это не повлияло - 4:2 в пользу мюнхенцев.

Бавария - Монако 4:2

Голы: Лаймер, 31, Мусиала, 42, Гнабри, 45+2 пенальти, Сане, 69 - Минамино, 29, Бен Йеддер, 64 пен

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 20 - 13

Удары в створ: 10 - 5

Фолы: 9 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!