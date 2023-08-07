Бавария в голевой перестрелке оказалась сильнее Монако
В понедельник, 7 августа, состоялась товарищеская игра между Баварией и Монако. Победителем встречи стали мюнхенцы.
Сначала французский коллектив вышел вперед. Такуми Минамино отличился на 29-й минуте с передачи Виссама Бен Йеддера.
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Далее игроки Баварии до конца первого тайма сумели не только сравнять, но и выйти вперед, обеспечив себе комфортное преимущество.
Во второй половине встречи команды обменялись голами, но на общую картину это не повлияло - 4:2 в пользу мюнхенцев.
Бавария - Монако 4:2
Голы: Лаймер, 31, Мусиала, 42, Гнабри, 45+2 пенальти, Сане, 69 - Минамино, 29, Бен Йеддер, 64 пен
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 20 - 13
Удары в створ: 10 - 5
Фолы: 9 - 12
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