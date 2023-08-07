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Бавария в голевой перестрелке оказалась сильнее Монако

Мюнхенцы провели последний контрольный матч перед стартом сезона.
Сегодня, 20:19
Бавария - Монако / Getty Images
Бавария - Монако / Getty Images

В понедельник, 7 августа, состоялась товарищеская игра между Баварией и Монако. Победителем встречи стали мюнхенцы.

Сначала французский коллектив вышел вперед. Такуми Минамино отличился на 29-й минуте с передачи Виссама Бен Йеддера.

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Далее игроки Баварии до конца первого тайма сумели не только сравнять, но и выйти вперед, обеспечив себе комфортное преимущество.

Во второй половине встречи команды обменялись голами, но на общую картину это не повлияло - 4:2 в пользу мюнхенцев.

Бавария - Монако 4:2

Голы: Лаймер, 31, Мусиала, 42, Гнабри, 45+2 пенальти, Сане, 69 - Минамино, 29, Бен Йеддер, 64 пен

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 20 - 13     
Удары в створ: 10 - 5     
Фолы: 9 - 12

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