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Футбол

Лион объявил о подписании экс-игрока Арсенала

Мейтленд-Найлз подписал долгосрочный контракт.
Сегодня, 21:20
Мейтленд-Найлз / Twitter
Мейтленд-Найлз / Twitter

Универсальный экс-полузащитник Арсенала Энсли Мейтленд-Найлз перебрался в Лион.

Английский футболист перебрался во французский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года.

Минувший сезон игрок провел на правах аренды в Саутгемптоне, где сыграл 26 матчей, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что Арсенал в шаге от покупки испанского вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион арсенал

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