Монако близок к подписанию хавбека-неудачника Ювентуса
Закария продолжит карьеру во Франции.
Опорный полузащитник Ювентуса Денис Закария находится в шаге от перехода в Монако. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время французы объявят о подписании 26-летнего швейцарца. Сумма трансфера пока неизвестна.
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Напомним, Закария перешел в Ювентус из Боруссии Менхенгладбах зимой 2022 года за 6 млн евро, отклонив предложения многих топ-клубов Европы.
За это время хавбек сыграл за "старую синьору" всего 11 матчей, а прошлый сезон игрок провел в аренде в Челси, где появился на поле семь раз.
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