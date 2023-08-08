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Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА

Команды проведут поединок за право стать обладателем Суперкубка УЕФА-2023. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.
Сегодня, 18:58
Манчестер Сити - Севилья / Getty Images
Манчестер Сити - Севилья / Getty Images

В среду, 16 августа, в Пиреи (Греция) пройдет матч за Суперкубок УЕФА между английским Манчестер Сити и испанской Севильей.

Традиционно за трофей будут бороться победители Лиги чемпионов (Манчестер Сити) и Лиги Европы (Севилья).

Для "горожан" это будет первый подобный матч в их истории, а вот для андалусийцев этот поединок станет уже седьмым.

Примечательно, что испанский клуб можно назвать главным неудачником Суперкубка УЕФА, так как из шести матчей он выиграл только один - Севилья проиграла больше всех встреч в рамках данного турнира.

Где и когда смотреть матч Манчестер Сити - Севилья

На территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором еврокубков. Матч начнется 16 августа в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити и Севилья были в одной группе прошлогодней Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии "горожане" одолели своего соперника с общим счетом 7:1. В итоге англичане вышли в плей-офф, а испанцы отправились покорять свою любимую Лигу Европы.

На пути к трофею команда Пепа Гвардиолы прошла через РБ Лейпциг (1:1, 7:0), Баварию (3:0, 1:1) и Реал (1:1, 4:0). В финале Сити обыграл Интер (1:0) и впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.

Севилья же в качестве экс-участника Лиги чемпионов была вынуждена начать свой путь по Лиге Европы с раунда плей-офф. Поочередно были пройдены ПСВ (3:0, 0:2), Фенербахче (2:0, 0:1), Манчестер Юнайтед (2:2, 3:0), и Ювентус (1:1, 2:1), а в финале в серии пенальти была обыграна Рома (1:1, по пен. 4:1).

Где состоится матч Манчестер Сити - Севилья

Матч за Суперкубок УЕФА между Манчестер Сити и Севильей пройдет в греческом городе Пирей на стадионе Георгиос Караискакис.

Стадион был построен в далеком 1895 году, а его открытие состоялось в 1896 году специально под Олимпийские игры-1896 года.

За свою 128-летнюю историю арена прошла через реконструкцию два раза: впервые это произошло в 1964 году, а второй раз - в 2004 году. Причем стадион был полностью перестроен (его разрушили и построили заново под Олимпиаду-2004 года).

С тех пор он вмещает 33 334 зрителей и является домашней ареной Олимпиакоса (согласно договору с 2003 по 2052 год). На нем также проводят свои матчи национальные сборные Греции по футболу и регби.

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