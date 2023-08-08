Директор Барселоны подтвердил трансфер Дембеле в ПСЖ

В ближайшее время скандальный француз вернется в родной чемпионат.

Летняя трансферная сага имени Усмана Дембеле, судя по всему, подходит к концу.

Как сообщает Фабрицио Романо, спортивный директор Барселоны Матеу Алемани заявил, что 26-летний вингер находится "на пути в Париж".

"Усман Дембеле едет в Париж. Сделка совершена, осталось подписать все документы", - сказал Алемани.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено чуть позже на этой неделе.

Напомним, что ПСЖ заплатит 50 миллионов евро за переход Усмана Дембеле. Причем Барселона не сможет рассчитывать на половину данной суммы, так как она будет распределена между игроком и его агентом.

Ранее стало известно, что вслед за французом в ПСЖ может последовать еще один вингер "сине-гранатовых".

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