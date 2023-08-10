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МЮ все-таки сделает комнату отдыха спустя почти 10 лет

О ней просили тренеры, начиная еще с ван Гала.
Сегодня, 09:34
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед сделает комнату отдыха для игроков, утверждает The Guardian.

Долгожданную комнату отдыха на Олд Траффорд откроют перед первым туром АПЛ. Ранее о ней просили Луи ван Гал и Жозе Моуринью, но получили отказы.

Зато тен Хаг сумел убедить руководство клуба, что комната отдыха обязательна при подготовке к матчам. Руководство решиило выделить на нее средства за счет отказа от аренды отеля.

Эрик тен Хаг считает, что каждый раз собирать команду в отеле в центре города перед домашними матчами было огромной ошибкой. Это отнимало лишнее время, плохо влияло на командный дух и затрудняло контроль за питанием игроков.

Ранее также сообщалось, что Челси готовится перехватить трансферную цель Ливерпуля.

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