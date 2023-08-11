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Почеттино определился с судьбой Лукаку в Челси

Аргентинскому специалисту не нужен бельгиец.
Сегодня, 11:50
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Челси Ромелу Лукаку не останется в клубе. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино решил избавиться от игрока. Где продолжит свою карьеру бельгиец пока неизвестно.

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Напомним, на Лукаку претендовал Ювентус, однако переговоры пока приостановлены. Сам футболист хочет выступать в Италии.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку

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