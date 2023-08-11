Очередной рычаг: Барселона нашла способ зарегистрировать новых игроков

Барселона смогла найти способ зарегистрировать новичков. Каталонцы продали 29,5% акций в Barça Vision за 120 млн евро, об этом клуб объявил на официальном сайте.

Компания LIBERO football finance AG и частные инвесторы стали новыми партнерами в Bridgeburg Invest, холдинговой компании Barça Vision.

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Данный проект является частью интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и blockchain, стратегически важным для "сине-гранатовых".

Вырученные средства помогут зарегистрировать новых футболистов, так как до сих пор клуб смог зарегистрировать только 13 игроков из всего состава.

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