Кочергин забил третий гол в сезоне за Ракув

После результативных действий в отборе Лиги чемпионов украинец отличился в чемпионате Польши.

Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин записал на свой счет очередной результативный удар в новом сезоне.

Украинец отличился голом в выездном матче четвертого тура чемпионата Польши против Пяста (1:2).

Кочергин вышел на замену на 61-й минуте, а спустя 20 минут помог своей команде сравнять счет во встрече. Полузащитник получил мяч в штрафной и точно пробил в левый нижний угол ворот соперника.

Впрочем, Ракув не сумел удержать ничейный результат - в компенсированное к матчу время хозяева поля вырвали победу благодаря автоголу.

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Для Кочергина этот гол стал третьим в девяти матчах в текущем сезоне и первым в чемпионате. Ранее украинский хавбек дважды забивал в квалификации Лиги чемпионов - эстонской Флоре и кипрскому Арису.

На данный момент Ракув после трех сыгранных матчей с четырьмя очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Ранее сообщалось, что Ракув Кочергина проиграл в матче за Суперкубок Польши.

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